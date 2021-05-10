Украина и США провели совместные учения в море [ Редактировать ]
В течение двух дней Украина и США отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей России. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.
Участие в учениях приняли флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton. По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с присоединением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по пресечению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО.
Были отработаны сложные элементы маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организацию противодиверсионной обороны корабля.
Пограничные корабли и корабли ЧФ России не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров – объявляли внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации.
Ранее флот России отвел корабли от украинской границы.
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