В течение двух дней Украина и США отрабатывали совместные учения в море. Все элементы учений происходили под наблюдением кораблей России. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

Участие в учениях приняли флагман Морской охраны "Григорий Куропятников" и корабль Береговой охраны США Hamilton. По замыслу учений происходило взаимодействие двух пограничных кораблей с присоединением корабля ВМС Украины "Старобельск". Экипажи отработали слаженные действия тактической группы по пресечению провокаций в море и отражению нападения с неба по стандартам НАТО.

Были отработаны сложные элементы маневрирования, уклонения от воздушной атаки и организацию противодиверсионной обороны корабля.

Пограничные корабли и корабли ЧФ России не просто наблюдали, а создавали дополнительные сложности для маневров – объявляли внезапном закрытии районов для плавания, создавали навигационную опасность и традиционно оставляли без ответов запросы о соблюдении международных норм безопасной навигации.

Ранее флот России отвел корабли от украинской границы.

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