В штате Огайо (США) для поощрения населения активнее прививаться от коронавируса провели лотерею среди вакцинированных. Первой победительницей стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати - девушка выиграла миллион долларов.

Об этом сообщил губернатор штата Майк Девин в Twitter.

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Отмечается, что лотерея проводилась и среди подростков - Джозеф Костелло выиграл стипендию на обучение в колледже.

Согласно правилам лотереи, в течение месяца организаторы каждую неделю будут объявлять по одному победителю розыгрыша. Еще по миллиону долларов смогут выиграть четыре жителя штата, которые сделали прививку от коронавируса.

На участие в лотерее зарегистрировались 2,7 млн человек. Еще 100 тысяч подростков претендуют на победу в розыгрыше полной четырехлетней стипендии на обучение в университетах штата Огайо.

Ранее мы писали о том, что среди вакцинированных от COVID-19 разыграют миллион долларов.

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