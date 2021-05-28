Лотерея вакцинации: 22-летняя девушка выиграла миллион долларов [ Редактировать ]
В штате Огайо (США) для поощрения населения активнее прививаться от коронавируса провели лотерею среди вакцинированных. Первой победительницей стала 22-летняя Эбигейл Бугенске из пригорода Цинциннати - девушка выиграла миллион долларов.
Об этом сообщил губернатор штата Майк Девин в Twitter.
Отмечается, что лотерея проводилась и среди подростков - Джозеф Костелло выиграл стипендию на обучение в колледже.
Согласно правилам лотереи, в течение месяца организаторы каждую неделю будут объявлять по одному победителю розыгрыша. Еще по миллиону долларов смогут выиграть четыре жителя штата, которые сделали прививку от коронавируса.
На участие в лотерее зарегистрировались 2,7 млн человек. Еще 100 тысяч подростков претендуют на победу в розыгрыше полной четырехлетней стипендии на обучение в университетах штата Огайо.
Ранее мы писали о том, что среди вакцинированных от COVID-19 разыграют миллион долларов.
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