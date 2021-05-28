Синоптики удивили прогнозом погоды на первый день лета [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день лета. Ожидаются дожди в западных областях.
Синоптики отмечают, что в западных, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут дожди. На всех остальной территории Украины будет переменная облачность и без осадков.
Температура воздуха днем на западе опустится до +16+22, а ночью +7+11. На севере страны днем будет +20+22, а ночью +9+11. В центральных областях прогнозируют днем +19+22, а ночью +8+10.
На востоке страны днем будет +23+25, а ночью +9+12. В южных областях днем +21+23, а ночью +10+12.
Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.
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