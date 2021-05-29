Вместо Виктора Ляшко, который стал министром здравоохранения Украины, новым главным санитарным врачом Украины может стать и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин. Его кандидатуру предложат Кабинету министров. Об этом Ляшко рассказал на встрече с журналистами.

"На должность главного санитарного врача я подал кандидатуру Игоря Кузина, который работал со мной в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья", - сказал министр.

Он также добавил, что предложил назначить Петра Емца замминистра здравоохранения по экономическому блоку.

Читайте также Ляшко объявил о конкурсе на главу НСЗУ

Отметим, главный санитарный врач также является одним из замглавы Минздрава.

Ранее сообщалось, что Украина продолжает находиться в "желтой" зоне карантина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.