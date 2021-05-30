Коронавирус в Украине: статистика на 30 мая [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 29 мая, зафиксировано 1 703 новых случая коронавируса, умерло 84 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Среди новых больных - 85 детей и 10 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 1 330 человек;
- летальных исходов - 84;
- выздоровело - 5 733 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 15 199 человек;
- методом ИФА - 3 289 человек;
- экспресс-тестами - 14 002 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 201 472 человека;
- выздоровело - 2 036 148 человек;
- летальных исходов - 50 472;
- проведено ПЦР-тестов - 10 171 955.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257), Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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