В Украине за минувшие сутки, 29 мая, зафиксировано 1 703 новых случая коронавируса, умерло 84 человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Среди новых больных - 85 детей и 10 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 1 330 человек;

летальных исходов - 84;

выздоровело - 5 733 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 15 199 человек;

методом ИФА - 3 289 человек;

экспресс-тестами - 14 002 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 201 472 человека;

выздоровело - 2 036 148 человек;

летальных исходов - 50 472;

проведено ПЦР-тестов - 10 171 955.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257), Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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