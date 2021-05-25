Три вида плесени: у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение [ Редактировать ]
В Индии, в штате Уттар-Прадеш врач заявил, что нашел у одного из своих пациентов сразу три вида плесени - желтую, черную и белую. Об этом сообщает "РИА Новости".
Его пациент два месяца лечился от коронавируса и уже начал поправляться, однако внезапно одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог закрыть глаза.
Также у больного открылось кровотечение из носа, кровь была обнаружена и в моче. Пациента госпитализировали, медицинское обследование выявило у него поражение грибковой инфекцией.
Медики рассказывали, что грибковые заболевания могут развиться у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.
Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.
Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что причиной вспышки коронавирусной инфекции на территории Индии стали массовые собрания граждан и более заразные штаммы болезни. люди, у которых диагностировали COVID-19, начали в панике заполнять свободные больничные койки.
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