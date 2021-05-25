В Индии, в штате Уттар-Прадеш врач заявил, что нашел у одного из своих пациентов сразу три вида плесени - желтую, черную и белую. Об этом сообщает "РИА Новости".

Его пациент два месяца лечился от коронавируса и уже начал поправляться, однако внезапно одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог закрыть глаза.

Также у больного открылось кровотечение из носа, кровь была обнаружена и в моче. Пациента госпитализировали, медицинское обследование выявило у него поражение грибковой инфекцией.

Медики рассказывали, что грибковые заболевания могут развиться у тех, кто находится в контакте со спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что причиной вспышки коронавирусной инфекции на территории Индии стали массовые собрания граждан и более заразные штаммы болезни. люди, у которых диагностировали COVID-19, начали в панике заполнять свободные больничные койки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.