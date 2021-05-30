В больнице Флоренции от полученных во время гонок травм умер 19-летний мотогонщик Джейсон Дюпаскье. Об этом сообщила пресс-служба MotoGP.

Швейцарский пилот команды Saxon Carxpert PrustelGP накануне попал в массовую аварию во время квалификации этапа чемпионата Moto3в итальянском Муджелло.

Во время заезда Дюпаскье на повороте потерял контроль над мотоциклом, столкнулся с двумя соперниками и попал под колеса японского пилота.

Дюпаскье с многочисленными травмами на вертолете доставили в флорентий госпиталь Флоренции. Несмотря на усилия врачей, травмы оказались слишком серьезными. Меньше чем через сутки после аварии гонщик умер.

В общем зачете Дюпаcкье с 27 очками шел на 12-м месте и подавал большие надежды в мотогонках.

Предыдущая гибель пилота на гонках MotoGP произошла в 2016 году, тогда погиб испанец Луис Салом.

Напомним, что украинский мотогонщик Андрей Карпов, выступающий за польскую команду Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, в апреле попал в серьезную аварию и находится в коме.