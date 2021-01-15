Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщается на Facebook-странице команды Шерпена Heros des Belles-Motos.

Шерпен попал в аварию 10 января во время седьмого этапа "Дакара", травмировав головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.

Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность. Пьер покинул нас после острой лихорадки, вероятно, вызванной повреждениями мозга, в медицинском самолете, который доставил его в Ле Бурже. Реаниматолог на борту не смог ему помочь.

На первом этапе Шерпен побывал в четырех авариях, одна из которых была по-настоящему серьезной - тогда мотогонщика спасла подушка безопасности.

Шерпен в четвертый раз участвовал в "Дакаре", лучший результат он показал в 2012 году, когда финишировал 84-м.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Шерпен стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда. Предыдущая гибель гонщика была зафиксирована в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер.

До Стравера погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш. Таким образом "Дакар-2020" стал первым ралли с 2007 года, когда погибли сразу двое участников.

Ранее сообщалось, что бывший тренер британской футбольной команды "Челси" разбился на Дакаре.