Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался в возрасте 52 лет от травм, полученных на этапе ралли-марафона "Дакар". Об этом сообщается на Facebook-странице команды Шерпена Heros des Belles-Motos.

Шерпен попал в аварию 10 января во время седьмого этапа "Дакара", травмировав головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому.

На первом этапе Шерпен побывал в четырех авариях, одна из которых была по-настоящему серьезной - тогда мотогонщика спасла подушка безопасности.

Шерпен в четвертый раз участвовал в "Дакаре", лучший результат он показал в 2012 году, когда финишировал 84-м.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG