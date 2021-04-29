Украинский мотогонщик впал в кому после аварии в Польше [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Украинский мотогонщик Андрей Карпов, выступающий за польскую команду Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe, попал в серьезную аварию и находится в коме. Об этом сообщается в Facebook-группе команды.
Трагедия произошла во время тренировки на трассе в Грудзидзе. Во время прохождения одного из поворотов Карпов врезался в ограждение, которое не было прикрыто надувным ограждением.
Прямо с трека украинца забрала скорая помощь. В госпитале у Андрея диагностировали 9 сломанных ребер, и пробитое легкое. Спортсмен перенес срочную операцию и введен в медикаментозную кому. На данный момент его состояние тяжелое, но стабильное.
Напомним, что французский мотогонщик Пьер Шерпен погиб во время ралли "Даккар". Гонщик попал в аварию 10 января во время седьмого этапа, травмировав голову после падения.
Шерпен стал 31-м участником "Дакара", погибшим от травм, полученных во время ралли-рейда. Предыдущая гибель гонщика была зафиксирована в 2020 году, когда на территории Саудовской Аравии погиб нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер. Таким образом "Дакар-2020" стал первым ралли с 2007 года, когда погибли сразу двое участников.
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