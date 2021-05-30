"Подарунок" на понад півтора мільярда гривень. Цього тижня Президент підписав закон, яким дозволив об'єднаним територіальним громадам розпоряджатися землею поза межами населених пунктів.

Останні 19 років ними завідували геокадастри та райради. Та вже з липня всі сільські, селищні та міські ради зможуть продавати цю землю через електронні аукціони, або здавати її в оренду.

За приблизними підрахунками, земельне ноу-хау щороку приноситиме кожній громаді щонайменше мільйон гривень, а в масштабах країни - понад півтора мільярда.

Володимир Зеленський, Президент України: