Подарунок від президента: Володимир Зеленський дозволив ОТГ розпоряджатися землею поза межами населених пунктів [ Редактировать ]
"Подарунок" на понад півтора мільярда гривень. Цього тижня Президент підписав закон, яким дозволив об'єднаним територіальним громадам розпоряджатися землею поза межами населених пунктів.
Останні 19 років ними завідували геокадастри та райради. Та вже з липня всі сільські, селищні та міські ради зможуть продавати цю землю через електронні аукціони, або здавати її в оренду.
За приблизними підрахунками, земельне ноу-хау щороку приноситиме кожній громаді щонайменше мільйон гривень, а в масштабах країни - понад півтора мільярда.
Володимир Зеленський, Президент України:
Закон 2194, який докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають земельною Конституцією - це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями, закон, який чітко закріплює, що купувати та продавати землю можуть виключно українці.
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