Двоє людей загинули, понад 20 поранені внаслідок стрілянини у місті Хайліа, штат Флорида.

Це сталося поблизу місцевого більярдного клубу, де мав відбутися концерт. До черги глядачів, які чекали на вході, під'їхала автівка, звідти вийшли троє невідомих, дістали рушниці й відкрили вогонь. Потерпілих шпиталізували. Одна людина в критичному стані. Стрільців розшукують.

Анджеліка Грін, мати постраждалого:

Це був найгірший телефонний дзвінок у моєму житті. Син весь час повторював, якщо він нас уже не побачить, ми маємо знати - він нас дуже любить. А я відповідала: "Все буде гаразд". Він розповів, що ці троє - в масках і каптурах - взялися нізвідки. І почали стріляти в людей. Ніхто не знає - чому.