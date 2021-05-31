У Флориді розстріляли відвідувачів більярдного клубу [ Редактировать ]
Двоє людей загинули, понад 20 поранені внаслідок стрілянини у місті Хайліа, штат Флорида.
Це сталося поблизу місцевого більярдного клубу, де мав відбутися концерт. До черги глядачів, які чекали на вході, під'їхала автівка, звідти вийшли троє невідомих, дістали рушниці й відкрили вогонь. Потерпілих шпиталізували. Одна людина в критичному стані. Стрільців розшукують.
Анджеліка Грін, мати постраждалого:
Це був найгірший телефонний дзвінок у моєму житті. Син весь час повторював, якщо він нас уже не побачить, ми маємо знати - він нас дуже любить. А я відповідала: "Все буде гаразд". Він розповів, що ці троє - в масках і каптурах - взялися нізвідки. І почали стріляти в людей. Ніхто не знає - чому.
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