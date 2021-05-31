Министерство юстиции не согласовало приказ Мининфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации вагонов, лоббируя таким образом интересы различных групп, которые ввозят такой подержанный подвижной состав на территорию Украины. Об этом пишет издание Дело.

Длительные переговоры участников рынка с регулятором и "УЗ" привели к появлению вначале полного прямого запрета на ввоз вагонов со стороны Кабмина, а затем - к проекту приказа Мининфраструктуры "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", где расписаны граничные сроки эксплуатации для разных типов вагонов. Кроме того, документом установлены правила проведения капремонтов - их должны проводить вагоноремонтные предприятия Украины.

В субботу агентство "РБК-Украина" сообщило, что Минюст вернул приказ Мининфраструктуры, документ должен быть отменен. А если ведомство Александра Кубракова все еще хочет решить проблему, то проект документа нужно разрабатывать заново и снова согласовывать со всеми заинтересованными сторонами.

Фактически такое положение дел сводит к нулю все договоренности и компромиссы, достигнутые на рынке. В окружении министра утверждают, что таким образом он попытается вступить в переговоры о корректировании документа в интересах крупных промышленных групп.

Они являются крупнейшими грузоотправителями и больше всего заинтересованы в наличии на рынке дешевых вагонов, независимо от их возраста, опасности эксплуатации и разрушительного влияния на инфраструктуру. Интересы таких отправителей пересекаются с интересами владельцев таких вагонов. Кроме "УЗ", это также структуры компаний Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Андрея Веревского.

Однако наиболее скандальным стал ввоз вагонов в обход прямого запрета Кабмина компанией с очень запутанной "биографией" - ООО "Альфара", к которой может иметь отношение один из членов набсовета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас. СМИ подробно писали о том, как "Альфара" импортировала подержанные вагоны из России. Одним из бенефициаров "Альфары" в момент ввоза более 1900 вагонов из России летом 2020 года был Дариус Закараускас, который в Украине также представляет интересы группы BGS известного литовского бизнесмена Гедеминаса Жемялиса.

В апреле 2021 года Госбюро расследований и Нацполиция проводили обыски в "Укрзализныце", ряде компаний, которые принимали участие в схеме незаконных поставок подержанных вагонов из России. В перечне компаний - "Альфара", "Пиеспи капитал", "БГС Рейл". Кроме того, обыски проводили и в офисе у Адомаса Аудицкаса, который, как полагают следователи, мог быть одним из координаторов схемы со стороны "УЗ".

"Дальнейшее блокирование и отмена приказа Мининфраструктуры выгодны и крупным грузоотправителям, и "Укрзализныце", и участникам различных схем, которые собираются и в дальнейшем "накачивать" украинский рынок металлоломом под видом грузовых вагонов. А вот у мотивации Дениса Малюськи может быть несколько причин. Первая - "приглашение к переговорам" всех заинтересованных сторон и попытка "продать" им время блокирования приказа. Если более сильные "аргументы" окажутся у вагоностроителей - они смогут хоть в следующем месяце запустить программу модернизации грузового вагонного парка страны. Если у "промышленников" - они еще какое-то время смогут получать выгоду с низких тарифов на аренду дешевых (хоть и полуразваленных) вагонов. Вторая - желание угодить кому-либо конкретному из пула бенефициаров блокирования: либо металлургам, либо зерновикам, либо международным ассоциациям. В дальнейшем это может быть "продано" под соусом поддержки украинского бизнеса / защиты иностранных инвестиций / развития рыночной конкуренции. Третья - желание помочь "друзьям-реформаторам", которые стоят за схемой "Альфары" (а возможно - и за другими аналогичными схемами, о которых пока неизвестно)", - резюмирует издание.