Власти Китая разрешат каждой паре иметь до трех детей. Соответствующее решение приняло политбюро правящей Коммунистической партии страны под председательством президента Си Цзиньпина.

Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".

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Отмечается, что этот шаг является попыткой остановить старение населения и снижение рождаемости, которое угрожает долгосрочным экономическим перспективам страны.

Напомним, в 2015 году власти Китая отказались от демографической политики "одна семья - один ребенок", которая была введена в стране в 1979 году.

В конце 2013 года часть ограничений была ослаблена, и двух детей было разрешено заводить тем семьям, в которых один из родителей был сам единственным ребенком в семье. После этого в Китае был зафиксировали рекордный рост рождаемости.

Ранее сообщалось, что в Украине изменят правила усыновления детей.

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