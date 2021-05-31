В Китае семьям разрешат иметь троих детей [ Редактировать ]
Власти Китая разрешат каждой паре иметь до трех детей. Соответствующее решение приняло политбюро правящей Коммунистической партии страны под председательством президента Си Цзиньпина.
Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".
Отмечается, что этот шаг является попыткой остановить старение населения и снижение рождаемости, которое угрожает долгосрочным экономическим перспективам страны.
Напомним, в 2015 году власти Китая отказались от демографической политики "одна семья - один ребенок", которая была введена в стране в 1979 году.
В конце 2013 года часть ограничений была ослаблена, и двух детей было разрешено заводить тем семьям, в которых один из родителей был сам единственным ребенком в семье. После этого в Китае был зафиксировали рекордный рост рождаемости.
Ранее сообщалось, что в Украине изменят правила усыновления детей.
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