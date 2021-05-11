Пандемия коронавируса может усилить уровень ожирения среди детей в Европейском регионе. Из-за закрытия школ и перехода на дистанционное обучение дети потеряли доступ к сбалансированному школьному питанию и времени физической активности.

Об этом сообщает Eurekalert со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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"COVID-19 может потенциально усилить одну из наиболее тревожных тенденций в Европейском регионе ВОЗ - растущее ожирение среди детей", - заявил региональный директор ВОЗ по Европе Ганс Анри П. Клуге.

В ВОЗ отмечают, что стратегия предотвращения ожирения среди детей должна быть приоритетом во время пандемии.

"COVID-19, вероятно, негативно повлияет на уровень ожирения среди детей в Европейском регионе ВОЗ. Закрытие школ может повлиять на доступ детей к школьному питанию и времени физической активности, усиливая дисбаланс. Поэтому стратегии предотвращения ожирения среди детей должны оставаться приоритетом во время пандемии", - считают в организации.

Также сообщается, что избыточный вес и ожирение напрямую связаны с опасными для жизни неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Ранее мы писали о том, что ученые объяснили уязвимость людей с ожирением к COVID-19.

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