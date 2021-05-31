Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за "минирования" [ Редактировать ]
В воскресенье вечером, 30 мая, в Берлине самолет Ryanair рейсом из Дублина в Краков совершил экстренную посадку. Инцидент произошел из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает Bild Zeitung.
Все пассажиры рейса были эвакуированы. Багаж досмотрели, но взрывчатки не нашли.
На борту самолета находилось 160 человек. На взлетной полосе самолет продержали до утра понедельника.
Пассажиры отправятся в Польшу на борту запасного самолета.
Похожий инцидент с этим же рейсом произошел прошлым летом, тогда самолет посадили в Лондоне из-за анонимного сообщения о бомбе.
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Ранее сообщалось, что Беларусь опубликовала стенограмму переговоров пилота Ryanair c диспетчером. Также мы писали о том, что Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair.
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