В пятницу, 28 мая, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" экономический эксперт Наталья Семенченко прокомментировала ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, а также рассказала, какие экономические последствия могут ждать Украину.

"Если все призывают к международному расследованию, давайте расследовать все случаи в истории, которые происходили", - заявила эксперт.

Она также рассказала о непоправимых последствиях для Украины.

"Что касается экономических последствий и по поводу бензина... Уже пошла задняя по поводу 95 бензина. 78% украинского импорта топлива приходится на Беларусь. Вы знаете, я хочу сказать, что игры с экономикой - очень чреваты. Украина постоянно влетает в эти игры, потому что у нее только политические решения", - резюмировала эксперт.

Она добавила: "Мы так вошли и подписали ассоциацию с ЕС исключительно на политическом основании. Я могу это аргументировать. Я просто хочу сказать, что это будет иметь колоссальные последствия".

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