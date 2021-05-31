Зеленский учредил университет [ Редактировать ]
В понедельник, 31 мая, президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30" подписал указ о создании президентского университета.
В Украине будет создан президентский университет. Это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего, которое соберет лучших преподавателей и будет обучать специалистов, которые смогут решать важные государственные задачи для защиты государства, для вызовов будущего.
По словам президента, в университете будут обучать специалистов по:
- информационной и кибербезопасности,
- искусственному интеллекту,
- нанотехнологиям,
- аэрокосмических и биотехнологиям.
Отмечается, что в университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.
Также президент рассказал, что в рамках проекта "Большая стройка" было построено 150 школ и 100 детских садов по всей стране. К концу года в планах увеличить их до 200. Также он заявил о планах обеспечить школы в сельской местности высокоскоростным интернетом и комфортными школьными автобусами.
Кроме того, власти намерены возродить:
- профессионально-техническое образование,
- строить общежития для студентов,
- современные аудитории,
- спортивные площадки,
- бассейны,
- столовые,
- лаборатории.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель правительства - повысить минимальную зарплату педагогов до средней по стране.
В этом году мы увеличим зарплаты учителей на 30%. Но, конечно, наша цель - это не меньше чем средняя зарплата по стране, минимальный базис для учителей.
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