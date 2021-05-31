Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров ставит целью повысить минимальную заработную плату учителей до уровня средней зарплаты в Украине. Об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%. Но, конечно, наша цель - это не меньше чем средняя зарплата в стране должна составлять минимальный базис для учителей, для педагогов.

Госбюджет-2021 и обещанное повышение зарплат:

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

16 декабря 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что согласно "бюджету возможностей", работникам образования будут повышены зарплаты на 26%, медикам – на 30%.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года вырастут почти на 30%.

20 января 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил о том, что в 2021 году в Украине будут увеличены зарплаты учителям и медикам.

В тот же день, 20 января 2021 года, стало известно о том, что Кабмин утвердил новую тарифную сетку для "бюджетников".

Общий бюджет образования составит 173,8 млрд грн. Для выплат зарплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования предусмотрено 102,5 млрд грн, что на 21,2 млрд грн больше по сравнению с 2020 годом.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2021 года выросла по сравнению с апрелем 2020 года на 29,8% - до 13 тыс. 543 грн. Реальная заработная плата за год выросла на 20%.

Должностной оклад учителя высшей категории с 1 января 2021 - 6 тыс. 461 грн. Это на 1 тыс. 076 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Должностной оклад учителя без категории заведения общего среднего образования с 1 января 2021 составляет 4 тыс. 859 грн, что на 809 грн больше, чем было с сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют масштабные сокращения среди госслужащих.

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