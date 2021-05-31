С 1 по 3 июня на юге Украины, на полигоне в Скадовском районе Херсонской области, пройдут военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не паниковать.

С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области.

Как сказано в сообщении, такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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