Европейская комиссия одобрила использование вакцины Pfizer для вакцинации детей 12-15 лет от COVID-19. Таким образом, страны ЕС могут расширить свои прививочные кампании.

Об этом в Twitter сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

"Сегодня Еврокомиссия приняла решение одобрить использование вакцины BioNTech/Pfizer от COVID-19 для детей 12-15 лет. Теперь страны-участницы могут принять решение расширить свою вакцинацию среди молодежи", - отметила она.

Ранее мы писали, что на футбольном стадионе "Арена-Львов" планируется открыть центр иммунизации населения от коронавирусной инфекции. "Арена-Львов" является наиболее подходящим местом для открытия подобного рода центров, которые соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения Украины.

Коме того, в первую очередь вакцину на стадионе получат люди старше 60 лет. В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две - после обеда (15: 00-19: 00).Прививки будут проводить вакциной китайского производства CoronaVac.

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