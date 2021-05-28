В пятницу, 28 мая, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило использовать вакцину от коронавируса Pfizer для подростков. Об этом сообщает EMA в Twitter.

В странах ЕС отныне будут вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Комитет ЕМА по лекарственным средствам сегодня одобрил заявку на расширение применения вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) на детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Отмечается, что подростки будут вакцинироваться так же как и взрослые. Вакцину будут вводить в виде двух инъекций с интервалом не менее трех недель.

Ранее мы писали, что на футбольном стадионе "Арена-Львов" планируется открыть центр иммунизации населения от коронавирусной инфекции. "Арена-Львов" является наиболее подходящим местом для открытия подобного рода центров, которые соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения Украины.

Коме того, в первую очередь вакцину на стадионе получат люди старше 60 лет. В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две - после обеда (15: 00-19: 00).Прививки будут проводить вакциной китайского производства CoronaVac.

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