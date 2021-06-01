У Зеленского готовят увольнение нескольких глав ОГА [ Редактировать ]
В ближайшее время в Украине будут уволены несколько глав ОГА (областных государственных администраций). Кадровые перестановки ожидаются в течение двух недель.
Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в Офисе отказались от назначения представителей бизнеса на должности глав ОГА, поскольку есть риск, что бизнес-интересы будут ставиться выше государственных. В частности, по некоторым главам ОГА у президента "промахнулись".
"Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - подчернул Тимошенко.
Ранее сообщалось, что в Украине создадут Конгресс региональных властей.
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