В ближайшее время в Украине будут уволены несколько глав ОГА (областных государственных администраций). Кадровые перестановки ожидаются в течение двух недель.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Офисе отказались от назначения представителей бизнеса на должности глав ОГА, поскольку есть риск, что бизнес-интересы будут ставиться выше государственных. В частности, по некоторым главам ОГА у президента "промахнулись".

"Сразу скажу - будут еще замены глав обладминистраций в ближайшее время, поскольку есть проблемы с некоторыми областями. Открывать такие замены пока рано, но это произойдет в течение двух недель. Пока ищем кандидатов", - подчернул Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в Украине создадут Конгресс региональных властей.