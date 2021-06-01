У Путина подтвердили планы по нормандской встрече [ Редактировать ]
Стороны нормандского формата по урегулированию на Донбассе договариваются о встрече на уровне министров иностранных дел. Но даты такой встречи пока нет.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В ходе телефонных разговоров Путина и с Макроном, и с Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - отметил Песков.
Ранее Россия обвинила Украину в нарушении Минских соглашений.
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