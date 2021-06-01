Известная актриса, сценарист и продюсер Ребел Уилсон смогла похудеть и измениться до неузнаваемости. Снимками своих результатов звезда поделилась в Instagram.



Уилсон предстала перед подписчиками в закрытом купальнике. Подписчики 41-летней Уилсон засыпали ее комплиментами и назвали "фантастической".

"Вау, так здорово. Вы заслуживаете невероятной гордости за свою самоотверженность", "Невероятная трансформация. Пока не пройдешь через такое, не узнаешь, насколько это тяжело. Фантастическая Ребел. Продолжайте вдохновлять!", "Вы выглядите превосходно! Это так вдохновляет!", "Ничего себе! Я наблюдал за вашим путешествием по снижению веса и кажется, что с каждом фото вы худеете все больше!"

Отметим, что в декабре 2019 года Уилсон объявила "год здоровья" и поставила себе цель похудеть до 75 кг.

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