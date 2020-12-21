Ариана Гранде выходит замуж (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Американская певица Ариана Гранде объявила о помолвке. Она написала об этом на своей страничке в Instagram и выложила четыре фотографии: со своим женихом Далтоном Гомесом и обручальным кольцом, которое он ей подарил.
27-летняя Ариана и Далтон начали встречаться в январе этого года. В марте они вместе ушли на самоизоляцию из-за пандемии COVID-19.
Далтон Гомес не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он работает в Лос-Анджелесе агентом по продаже элитной недвижимости в Aaron Kirman Group.
В мае Ариана Гранде выпустила совместный клип с Джастином Бибером клип на песню Stuck With U, в котором снялся ее жених.
Далтон Гомес не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он работает в Лос-Анджелесе агентом по продаже недвижимости в Aaron Kirman Group.
Ариана Гранде выложила в соцсети фото обручального кольца на безымянном пальце - это оригинальное платиновое кольцо с крупным и овальным бриллиантом и большой натуральной жемчужиной.
Ариана Гранде никогда не была замужем, но это ее вторая помолвка. С 2008 по 2011 год она встречалась с актером Грэмом Филлипсом, а в 2016 году закрутила роман с рэпером Маком Миллером. В сентябре 2018 года Миллер скончался от передозировки наркотиками.
Ариана Гранде является обладательницей восьми мировых рекордов, официально включенных в Книгу рекордов Гиннесса. За свою карьеру она заработала музыкальные премии Grammy, Brit и MTV.
В 2018 году журнал Billboard назвал ее "Женщиной года", а Time дважды включал певицу в список 100 самых влиятельных людей в мире (2016 и 2019). С 2019 года Гранде лидирует среди женщин в Instagram по числу подписчиков (210 млн).
Ранее сообщалось, что Ариана Гранде снова опозорилась с татуировкой.
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