"Алименты он не платит": Слава Каминская рассказала о жизни после развода [ Редактировать ]
Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская заявила, что не получает денег от бывшего мужа на детей. Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".
"Но он оплачивает садик", - отметила певица.
Слава Каминская рассказала, что инициатором развода был Эдгар. "Я не понимаю позицию своего бывшего мужа, потому что мне приходится рассказывать детям какие-то басни по этому поводу", - сказала она.
Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.
Также Каминская прокомментировала слова новой избранницы Эдгара, которая рассказала прессе, что дружит с 35-летней исполнительницей.
"Мы с ней не знакомы", - коротко ответила звезда.
Слава добавила, что может познакомиться с новой девушкой экс-мужа и не будет против, если Эдгар представит ее детям, но это произойдет только при одном условии - пара должна "правильно себя вести".
Ранее мы писали о том, что Слава Каминская ошарашила поклонников худобой.
Также читайте о том, что Каменских выпустила новый страстный клип ко Дню святого Валентина.
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