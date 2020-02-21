Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская заявила, что не получает денег от бывшего мужа на детей. Об этом она рассказала в интервью "ЖВЛ".

"Но он оплачивает садик", - отметила певица.

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Слава Каминская рассказала, что инициатором развода был Эдгар. "Я не понимаю позицию своего бывшего мужа, потому что мне приходится рассказывать детям какие-то басни по этому поводу", - сказала она.

Также Каминская подтвердила, что действительно нашла себе бойфренда, которого уже познакомила с сыном Леоном и дочкой Лаурой.

Также Каминская прокомментировала слова новой избранницы Эдгара, которая рассказала прессе, что дружит с 35-летней исполнительницей.

"Мы с ней не знакомы", - коротко ответила звезда.

Слава добавила, что может познакомиться с новой девушкой экс-мужа и не будет против, если Эдгар представит ее детям, но это произойдет только при одном условии - пара должна "правильно себя вести".

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