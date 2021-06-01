Microsoft возобновила одну из своих самых ненавистных кампаний, в которой используется раздражающая функция – объявления с советами перейти на поисковую систему Bing.

Windows Latest сообщает, что проблемы вернулись как часть обновления Edge 91 для веб-браузера Microsoft. Таким образом, назойливые уведомления увидят те, кто не установил Edge в качестве браузера по умолчанию, и пользователи, которые вручную перешли на другую поисковую систему, кроме Bing.

Сообщается, что для Bing есть две рекламы. Одна продвигает "последние популярные новости" в ленте новостей MSN своей домашней страницы. Другая утверждает, что пользователи могут сэкономить деньги в Интернете, переключившись на Bing в странах, где доступна функция Microsoft Rewards.

То самое назойливое уведомление

В типичном для Microsoft стиле подсказках отсутствует вариант отказаться. Вы можете выбрать "Да, изменить настройки" или нажать "Может быть, позже", предполагая, что при отклонении запроса оно повторно вернется в будущем.

В 2016 году всплывающее окно Get Windows 10 (GWX) компании, предлагавшее варианты "Обновить сейчас" или "Начать загрузку, обновить позже", было изменено, поэтому любой, кто отказывался, невольно давал согласие чтобы обновление произошло в запланированное время – отказаться было нельзя. Позже Microsoft признала, что эта подобная вирусам тактика "зашла слишком далеко".

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Хорошая новость заключается в том, что есть способ навсегда избавиться от этих раздражающих уведомлений Bing. Просто запустите Edge и введите "edge://flags" в адресную строку, чтобы отобразить экспериментальные функции браузера, затем найдите "Показать рекомендации по функциям и рабочим процессам" и измените раскрывающееся меню на "Отключено".

Отключение уведомлений

Несмотря на то, что с момента перехода на новую версию движка на основе Chromium привлекло большое количество пользователей, Edge занимает всего 3,39% рынка браузеров, тогда как Chrome - 64,5%. По данным Statcounter, доля рынка Bing среди поисковых систем составляет всего 2,9% по сравнению с 92,2% у Google.

К чему приводят такие назойливые уведомления в браузере, вы можете увидеть на примере ниже:

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Microsoft забила последний гвоздь в гроб Internet Explorer. Также компания вовсе отказалась от развития Windows 10X.

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