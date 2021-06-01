Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова впервые прокомментировала решение одесского Апелляционного суда, который отменил реальный семилетний срок заключения радикалу Сергею Стерненко.

Я уважаю решение судей, вы знаете мою позицию, я не впервые об этом говорю. Закон запрещает мне комментировать решение судей и давать им юридическую оценку. Будет ли прокуратура подавать кассацию на решение апелляционной инстанции - это вопрос к прокурору по делу.

"В деле есть документы на которые стоит прокурору обратить внимание, но это уже вопрос к прокурору по данному делу", - заявила Венедиктова.

Напомним, что 23 февраля Стерненко был приговорен к семи годам заключения за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". Тогда в зале суда активист заявил, что Зеленский предлагал ему "одну из госдолжностей".

Пресс-служба Офиса президента это опровергла, но адвокат Маси Найем заявил, что лично был на встрече, и такое заявление прозвучало. 21 апреля Стерненко уточнил, что Зеленский предлагал ему возглавить одесское управление СБУ.

9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест. Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве Ивана Кузнецова, напавшего на него в мае 2018 году. Тогда в результате поножовщины один из нападавших погиб, а второй был ранен, как и сам Стерненко.