В понедельник, 31 мая, Апелляционный суд Одесской области оправдал общественного деятеля Сергея Стерненко по делу о похищении человека. По словам судьи, это обвинение не было доказано.

Рассмотрение касается обвинения активиста и его соратника Руслана Демчука в похищении депутата Сергея Щербича.

По этому делу его заключили под стражу, а потом назначили домашний арест.

Ему грозило 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 23 февраля Стерненко был приговорен к семи годам заключения за похищение в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". Тогда в зале суда активист заявил, что Зеленский предлагал ему "одну из госдолжностей".

Пресс-служба Офиса президента это опровергла, но адвокат Маси Найем заявил, что лично был на встрече, и такое заявление прозвучало. 21 апреля Стерненко уточнил, что Зеленский предлагал ему возглавить одесское управление СБУ.

9 апреля Одесский апелляционный суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест. Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве Ивана Кузнецова, напавшего на него в мае 2018 году. Тогда в результате поножовщины один из нападавших погиб, а второй был ранен, как и сам Стерненко.