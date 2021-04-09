Стерненко перевели из СИЗО под домашний арест [ Редактировать ]
В пятницу, 9 апреля, Апелляционный суд Одессы перевел активиста Сергея Стерненко на круглосуточный домашний арест. Об этом информирует его Telegram-канал.
"Стерненко и Демчуку дали круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.
Это было рассмотрение апелляции на меру пресечения. 16 апреля суд будет рассматривать апелляцию на приговор по делу.
Ранее сообщалось, что глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предложил рецепт решения проблемы "кадрового голода" в судах. В частности, ввести в Украине должности мировых судей.
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