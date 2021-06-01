Полузащитнику сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслану Малиновскому придется перенести хирургическую операцию. Об этом 28-летний футболист рассказал в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Нужно делать операцию на грыже живота. Перетерплю нынешний отрезок, а после чемпионата Европы (с 11 июня по 11 июля - ред.) займусь этим вопросом. Проблема никуда не делась, во многих моментах это не дает играть на полную, к тому же, постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легкой.

О проблемах со здоровьем у самого дорогого украинского футболиста-легионера в январе сообщил футбольный комментатор Виктор Вацко.

Читайте также Сборная Украины серьезно ослабилась перед Евро-2020: что произошло

Продолжительное время Руслан играет с травмой, требующей хирургического вмешательства. Он играет только потому, что "Аталанта" просит, чтобы он не ложился под нож. Хотя в интересах сборной было бы, наверное, лучше, чтобы он сделал операцию еще в конце прошлого года. Несмотря на травму, он может играть в футбол и играет. Но не на сто процентов своих возможностей. Надеюсь, он выдержит – и от этого выиграют все: клуб, футболист и национальная сборная.

Супруга Малиновского Роксана причиной возникновения грыжи считает нагрузки от тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини. При этом отметила, что "Руслан забыл об этой грыже" после посещения специалиста в Милане.

В 2016 году Руслан Малиновский получил разрыв крестообразной связки колена. Из-за травмы он не играл 245 дней. На его спортивной карьере многие ставили крест, однако он смог восстановиться, и после успешного выступления в чемпионате Бельгии перебрался в команду из итальянского Бергамо, выступающую в Серии А.

Напомним, что в финале Кубка Италии, где туринский "Ювентус" обыграл "Аталанту" (2:1), Руслан Малиновский "прострелил" ворота Буффона.