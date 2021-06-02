От ВО "Свобода" требуют исключить из партии Игоря Мирошниченко [ Редактировать ]
Возле офиса киевской ячейки ВО "Свобода" 1 июня собрались представители общественных организаций, ветераны АТО и представители проукраинских движений, передает "КиевВласть".
На улице Тургеневской во время мирного собрания активистов, ветеранов АТО и патриотически настроенной молодежи, которые пришли с требованием к руководству ВО "Свобода" исключить из состава партии депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко, произошло силовое противостояние.
Участники акции, которых было около 200, объяснили корреспонденту суть происходящего: "Мы пришли к столичному офису "Свободы", чтобы обсудить "деятельность" их депутата в Киевсовете Мирошниченко, который связан с ОПЗЖ и прокремлевскими силами в Украине, и передать письменное обращение к главе партии Олегу Тягнибоку. Офис "Свободы" уже охраняла полиция, а нас на улице встретили очень агрессивно - были около 20 крепких парней, некоторые с деревянными дубинками. Они пытались захватить наш автомобиль с громкоговорителем и побить водителя, но провокация не удалась.
Эти молодые люди, которые нас почему-то оскорбляли, называя "титушками", исчезли за пару минут с места места событий. Общение перешло в мирное русло, и нам предоставили микрофон для выступления. В общем, здесь - активисты таких объединений: "Белый Молот", "Смерч", "Воля или смерть". Мы отметили, что относимся к ВО "Свобода" как к настоящей патриотической организации, которая сделала много полезного для возрождения украинской государственности.
Под флагами таких движений, как "Свобода", во время российского нашествия в 2014 году формировались первые национальные боевые подразделения из числа украинских патриотов, которые бок-о-бок защищали Родину на Востоке Украины. Но нам стало известно о пребывании в составе объединения некоторых псевдопатриотов вроде Мирошниченко, которые откровенно работают на Кремль", - отметили участники акции.
"Подобные ему "крысы" только прикрываются идеями украинского национализма, а на самом деле занимаются рейдерством и зарабатыванием денег в собственный карман. Они лишь манипулируют лозунгами патриотизма, заботясь только о личных финансовых интересах, и, более того, часто выполняют задания кремлевской структуры - партии ОПЗЖ. Напомним, что Игорь Мирошниченко работал и работает на скандально известного Андрея Пальчевского, а его жена Яна Левицкая была пиарщицей в предвыборном штабе партии "Победа Пальчевского".
Такие лица порочат собственными поступками не только ВО "Свобода", но и украинское патриотическое движение в целом. Напомним еще и об "отельном бизнесе" Мирошниченко - его гостиницах на Нивках в Киеве - одна из них - NyvkyPLAZA (по документам она является "садовым домиком"), номинальной владелицей которого записана родная сестра Мирошниченко, радушно принимала и обслуживала таких известных российских актеров, как Батурин, Горюшин, Прокопьев, Бабенко, Климов, Сафонов и других не менее одиозных личностей из страны-агрессора. Поэтому мы требуем от ВО "Свобода" немедленно исключить из своего состава Игоря Михайловича Мирошниченко", - отметили участники акции.
Один из митингующих, ветеран АТО Михаил Слипченко (позывной "Историк"), уточнил позицию активистов: "Все знают, что нардеп VI созыва и нынешний депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, активно сотрудничает с пророссийским элементом - бизнесменом Андреем Пальчевским. Пообщавшись со "свободовцами", мы получили информацию, что он уже исключен из партии. Но если это не так, мы обращаемся к руководству ВО "Свобода", к которому в целом, как к националистическому украинскому движению, относимся очень положительно, с требованием определиться с господином Мирошниченко и исключить его из партии как нечистого на руку бизнесмена, взяточника и коррупционера.
Он дискредитирует украинское национально-политическое движение в целом и ВО "Свобода" в частности! Подчеркну, и у "свободовцев", и у нас - ветеранов АТО и патриотов, которые сегодня пришли, единое понимание относительно Мирошниченко - это лицо, нивелировующее понятие украинского националиста, а в патриотических движениях не может быть таких "мирошниченко". Он и ему подобные "псевдонационалисты" для обогащения используют экологическую комиссию КГГА для рэкета застройщиков и вымогательства у них денег, захвата земельных участков и киевских объектов инфраструктуры. Долой Мирошниченко из рядов настоящих национал-патриотов!".
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