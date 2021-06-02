Власти Германии приостановили полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве страны. Причиной этого решения стал отказ Росавиации выдать немецким перевозчикам разрешение на выполнение рейсов в Россию.

Отмечается, что федеральное авиационное управление Германии не выдало разрешений на полеты, выполняемые российскими авиакомпаниями. Причиной этого решения стал принцип взаимности.

В министерстве подчеркнули, что российская сторона не выдала разрешения на полеты в Россию немецким перевозчикам. В частности, авиакомпания Lufthansa была вынуждена отменить рейсы в Москву и Санкт-Петербруг.

В ведомстве отметили, что вместе с посольством Германии в России находятся в тесном контакте с российскими авиационными властями. Разрешения на полеты российским перевозчикам будут выданы только после того, как Lufthansa получит аналогичные документы на июнь.

Ранее Беларусь рекомендовала иностранным компаниям не летать через Украину.