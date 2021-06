Французский писатель Давид Диоп стал победителем международной Букеровской премии с романом "Ночью вся кровь черная" ("Frère d'âme"). О победе француза сообщается на сайте премии.

'At Night All Blood is Black' is the winner of the #2021InternationalBooker! Congratulations to author @DDiop_ecrivain and translator Anna Moschovakis! 💐



📖🏆 At Night All Blood is Black: https://t.co/YVMY8Ipkrd pic.twitter.com/zSg2Br4W8o