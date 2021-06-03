Лауреатом Букеровской премии стал француз Давид Диоп с романом "Ночью вся кровь черная" [ Редактировать ]
Источник: The New York Times
Французский писатель Давид Диоп стал победителем международной Букеровской премии с романом "Ночью вся кровь черная" ("Frère d'âme"). О победе француза сообщается на сайте премии.
'At Night All Blood is Black' is the winner of the #2021InternationalBooker! Congratulations to author @DDiop_ecrivain and translator Anna Moschovakis! 💐— Blackwell's (@blackwellbooks) June 2, 2021
📖🏆 At Night All Blood is Black: https://t.co/YVMY8Ipkrd pic.twitter.com/zSg2Br4W8o
Книга Диопа, вышедшая в 2018 году, повествует о временах Первой мировой войны, в центре сюжета - сражающийся на стороне французов сенегальский солдат, выходец из бывших африканских колоний Франции. После смерти друга детства на фронте сенегалец начинает проявлять крайнюю жестокость к немецким солдатам.
Just saying! @TheBookerPrizes https://t.co/ImPsmSyHuU— Martin Doyle (@MartinDoyleIT) June 2, 2021
Давид Диоп и писательница Анна Московакис, сделавшая перевод романа с французского на английский язык, разделили премию в размере 50 тысяч фунтов стерлингов.
Букеровская премия вручается с 1969 года. Вначале в ней участвовали только писатели из Британского Содружества наций и Ирландии, но теперь побороться за награду и признание могут писатели из любой страны.
Обязательное условие - писать и публиковать свои произведения на английском языке.
Напомним, что в 2020 году самую престижную награду в области литературы получил Дуглас Стюарт с романом "Шагги Бейн".
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