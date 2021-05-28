Израиль продлил запрет на въезд для украинцев [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Израиль продлил действие запрета на въезд граждан из стран "красного списка". Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Сейчас в "красном списке" Израиля - Украина, Турция, Мексика, Индия, Бразилия, Эфиопия и ЮАР. С 31 мая в него внесут Россию и Аргентину.
Срок действия ограничений на посещение Израиля - до 13 июня.
Граждане Израиля, которые возвращаются из небезопасных в эпидемическом плане стран, должны будут пройти 14-дневный карантин, даже если они вакцинированы или переболели коронавирусом.
Гражданам стран из "красного списка" для въезда в Израиль необходимо получить "добро" Управления по народонаселению и иммиграции или Министерства иностранных дел.
Въезд на территорию Израиля будет разрешен только в случае отрицательного результата ПЦР-теста за 72 часа до выезда. По прибытии в Израиль необходимо сдать дополнительный ПЦР-тест.
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