Израиль продлил действие запрета на въезд граждан из стран "красного списка". Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сейчас в "красном списке" Израиля - Украина, Турция, Мексика, Индия, Бразилия, Эфиопия и ЮАР. С 31 мая в него внесут Россию и Аргентину.

Срок действия ограничений на посещение Израиля - до 13 июня.

Граждане Израиля, которые возвращаются из небезопасных в эпидемическом плане стран, должны будут пройти 14-дневный карантин, даже если они вакцинированы или переболели коронавирусом.

Гражданам стран из "красного списка" для въезда в Израиль необходимо получить "добро" Управления по народонаселению и иммиграции или Министерства иностранных дел.

Въезд на территорию Израиля будет разрешен только в случае отрицательного результата ПЦР-теста за 72 часа до выезда. По прибытии в Израиль необходимо сдать дополнительный ПЦР-тест.

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Напомним, что за минувшие сутки, 27 мая, в Украине диагностировали 3 306 новых случаев COVID-19 (днем ранее - 3 509), выздоровели - 13 298 пациентов

"Подробности" сообщали, что европейские авиакомпании возобновили полеты в Израиль с 23 мая, после того, как израильские власти договорились о перемирии с палестинким движением ХАМАС.