Глава Еврейского агентства по связям с диаспорой и вопросам репатриации Исаак Герцог был избран одиннадцатым президентом Израиля. Он набрал 87 из 120 голосов Кнессета (законодательный орган Израиля).

Об этом сообщает The Times Of Israel.

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Отмечается, что Герцог станет преемником Ревена Ривлина, срок каденции которого истекает 9 июля.

Он также будет первым президентом Израиля, который является сыном экс-президента. Его отец - Хаим Герцог - был шестым президентом Израиля в 1983-1993 годах.

Герцог, который в настоящее время возглавляет Еврейское агентство, также является бывшим лидером Лейбористской партии в 2013-2017 годах.

Исаак Герцог победил Мириам Перец, общественную активистку, набравшую лишь 27 голосов.

Отметим, президента страны сроком на 7 лет выбирает Кнессет, поскольку Израиль является парламентской республикой.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху назвал условие для мира между Израилем и палестинцами.

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