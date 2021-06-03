Заявление "Оппозиционной платформы - за жизнь"

Указ президента о введении санкций против Тараса Козака, который повлек за собой закрытие трех телевизионных каналов ("112 Украина", NewsOne и ZIK), противоречит международным стандартам в области прав человека. У этого решения нет достаточных доказательств обоснованности и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом. Такую жесткую оценку самоуправству украинской власти дало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в отчете Мониторинговой миссии ООН в Украине за период с 1 февраля по 30 апреля текущего года.

Зе-власть пыталась обмануть международное сообщество, скрыть расправу над оппозицией и свободой слова за фальсифицированными обвинениями и громкими лозунгами. Эти отговорки никого не убедили. В Украине и за её пределами все четко понимают, что политическим репрессиям и закрытию оппозиционных СМИ без суда и следствия не может быть никаких оправданий. Единственная причина – это страх власти и нежелание отвечать перед обществом за провал своей антинародной политики.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" приветствует выводы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в отношении наложения санкций на Тараса Козака и закрытия трех телеканалов. Считаем поддержку демократии и свободы слова в Украине со стороны Верховного комиссара ООН по правам человека крайне важной.

Теперь у украинской власти остался только один выход – признать незаконность и антидемократичность своих действий. Прекратить репрессии против оппозиции. Отменить все антиконституционные решения в отношении наших однопартийцев. Снять блокаду и обеспечить беспрепятственную работу трех оппозиционных телеканалов.

Украинской власти пора остановиться. Иначе придется отвечать не только за нарушение Конституции и разрушение украинской демократии, но и за подрыв международной репутации Украины как одной из стран-основателей ООН.