Існує три сценарії застосування росією тактичної ядерної зброї проти України. Їх описує Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS).

Сценарій 1

Демонстрація у вигляді випробування по безлюдних районах в Україні, зокрема в Чорному морі. Це не змусить Україну капітулювати, бо Київ і без цього відчуває, що конфлікт має екзистенційний характер.

Гуманітарні та екологічні наслідки також, ймовірно, будуть мінімальними, оскільки полігон для випробувань буде обраний з урахуванням цих впливів.

Сценарій 2

Бойове застосування на полі бою чи проти об'єктів української військової чи енергетичної інфраструктури. Скоріш за все, буде використано "Іскандер-М". Удару може бути завдано, наприклад, на Луганщині поблизу лінії Троїцьке-Сватово-Кремінна, щоб запобігти відступу російських військ, як це було в Херсоні.

Сценарій 3

Зброя залякування. Удар по населеному пункту з метою політичного припинення війни чи можливого знищення українського уряду. Можливе застосування вже стратегічної ядерної зброї проти українських цивільних цілей чи міжнародних партнерів-сусідів України.

Метою росії було б послабити рішучість Заходу, і вона, ймовірно, націлилася б на військові об'єкти чи інфраструктуру, що стосуються військових зусиль України, такі як лінії постачання зброї з Польщі чи склади зброї у країнах Балтії.

"Сценарії 1 і 3 зникають малоймовірними, оскільки 1, ймовірно, не вплине на волю України до боротьби чи на підтримку України Заходом, але викличе масове глобальне політичне засудження.

Сценарій 3, очевидно, посилить волю України до війни, а також посилить глобальну підтримку боротьби України та зробить росію та самого путіна мішенню для поразки величезної коаліції країн. І для всіх цих трьох сценаріїв вимальовується питання, що станеться далі. Якщо сценарії 1 і 3 не завершать конфлікт на умовах росії, Москва цілком може стати жертвою політичної, економічної та, можливо, навіть військової відплати.

Простіше кажучи, привабливих військових цілей для російської ядерної зброї в Україні немає. Україна не діє з достатньо великою концентрацією сил, щоб виправдати вибух потужністю 10-100 кілотонн. Ядерна зброя меншого розміру була б ще менш корисною, оскільки менше 10 кілотонн її ефективність поступається потужною високоточною артилерією масового ураження", - резюмують аналітики.

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6 травня міноборони росії оголосило, що за дорученням володимира путіна розпочало підготовку до навчань з метою "підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань".

Навчання проведуть "найближчим часом". У них візьмуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу з залученням авіації, а також сил Військово-морського флоту. Місце проведення навчань не повідомляється.

Навчання стануть відповіддю на "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб" на адресу росії. Як пояснили в кремлі, йдеться про слова президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення військ країн НАТО в Україну, а також про заяви в Конгресі США та з боку "британських представників" на цю тему.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні президент рф Володимир Путін час від часу натякає на можливе застосування ядерної зброї. У вересні він наголошував, що ці заяви - "не блеф". Пізніше він, однак, сказав, що росії "не має сенсу жодного - ані політичного, ані військового" завдавати ядерного удару по Україні.

Як пише The Financial Times, лідер КНР Сі Цзіньпін також особисто попередив президента путіна щодо неприпустимості застосування ядерної зброї в Україні.