Союзники передали Україні партію ракет до Patriot [ Редагувати ]
Союзники передали Україні партію ракет до систем ППО Patriot. Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відвідування військових об’єктів у Сарагосі, де лікуються та проходять підготовку українські бійці, передає El Mundo.
Партія ракет до Patriot вже прибула в Україну. Вона прибула минулого тижня. Очевидно, що ми працюємо в цьому питанні в координації з нашими союзниками, тому що ми розуміємо, що Україна захищає свою цілісність, вона захищає людські життя.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Іспанія заявила про плани передати Україні ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot.
Американська компанія Raytheon, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси Patriot, пообіцяла, що до кінця 2024 року Україна отримає п'ять додаткових систем Patriot.
Як працює ЗРК Patriot
За даними New York Times, система протиповітряної оборони Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Україні, прибуде не раніше кінця червня.
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