Если надо будет - построим вторую: Лукашенко об АЭС в Беларуси [ Редактировать ]
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что за атомными электростанциями будущее, поскольку весь мир переходит с нефтепродуктов на электричество. При необходимости вдобавок к Белорусской АЭС могут построить и вторую.
Об этом он заявил на встрече с членами правительства.
"Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций", - отметил Лукашенко.
По его словам, ранее "Литва еле выговаривала это", а сейчас уже и сама задумалась о строительстве.
"И Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия - это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что надо этим заниматься. Это перспектива, высочайшие технологии", - добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Рада может признать Лукашенко угрозой международной безопасности.
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