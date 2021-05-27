В четверг, 27 мая, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления, которым предлагают призвать мировых лидеров признать режим Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. На сайте ВР появился текст документа. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект постановления предусматривает обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, Парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ и НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Беларуси представляющим угрозу международной безопасности.

Верховная Рада осуждает действия власти республики Беларусь по поводу принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича.

Депутаты призывают мировое сообщество осудить действия белорусских властей и "признать режим Лукашенко в республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности".

Способствовать неотложному проведению международного расследования инцидента о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair 23 мая в Минске; выразить требования к властям республики Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленном освобождении Романа Протасевича и других политических заключенных.

Парламентарии также предлагают усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Также мы писали о том, что авиаперевозчик Франции приостановил полеты над Беларусью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.