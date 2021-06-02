Лукашенко зовет следователей "ЛНР" допросить Протасевича [ Редактировать ]
Источник: БЕЛТА
Беларусь готова принять следователей самопровозглашенной "Луганской народной республики", если у них "возникнут вопросы" к бывшему главному редактору оппозиционного Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу, которого задержали, заставив приземлиться в Минске самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, рассказывая о последних переговорах в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал "Беларусь-1".
Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (следователей "ЛНР") будут вопросы к ним - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы.
Прокуратура так называемой "ЛНР" возбудила уголовное дело против Протасевича за то, что он якобы участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". 1 мая луганские силовики попросили Минск выдать Протасевича для проведения с ним "следственных действий".
Глава КГБ Беларуси также утверждает, что Роман Протасевич участвовал "в бесчинствах" на юго-востоке Украины, а потом этот опыт "активно применял" в Беларуси.
Напомним, что белорусский государственный телеканал "ОНТ" опубликовал фрагмент допроса Романа Протасевича.
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