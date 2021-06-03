Фермери Чернівців протестують проти продажу землі [ Редактировать ]
Протестували проти продажу української землі у Чернівцях. Люди бояться, що сільськогосподарські угіддя скуповуватимуть великі агрохолдинги та іноземні інвестори, а дрібні фермери й селяни залишаться ні з чим.
Степан Терновецький, громадський активіст:
Які ганебні вони внесли зміни - вже їм не потрібно референдуму, вони на сьогоднішній день можуть іноземним банкам, тобто цим іноземним корпораціям продавати наші надра. І наш народ від цього не виграє - ми будемо в злиднях жити, будемо жити тут, як батраки!
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