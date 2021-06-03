Якими будуть цифри на українських заправках у найближчі дні та місяці? Напередодні Кабмін у ручному режимі встановив граничну ціну для бензину та дизеля - і це означає, що вони подорожчають.

Сьогодні ж відреагували нафтотрейдери й експерти. Тож яких цін чекати?

Вартість нафтопродуктів однозначно зросте. Після рішення уряду представники найбільших мереж автозаправних станцій у цьому впевнені й роблять свої прогнози.

Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України:

Цена одного литра бензина увеличится на 66 копеек, а одного литра дизельного топлива ориентировочно на 73 копейки. К цене одного литра топлива будут заложены те расходы, которые несут покупатели топлива - нефтетрейдеры, заводы-производители.

Кожен літр палива в Україні обкладається низкою податків. І тепер у ціну продавці можуть включати вартість доставки бензину або дизеля в Україну, і саме це призведе до здорожчання. Після запровадження нових правил продавці не уникнуть можливості продати свій товар дорожче.

Леонід Косянчук, експерт ринку нафтопродуктів:

У них теперь полное поле для поднятия цены до максимальной, и за все заплатит потребитель. Просто идет, как говорят программисты, "апгрейд".

З одного боку, уряд намагається уникнути стрибка цін на АЗС, а з іншого - не допустити збитків бензоколонок, адже це може призвести до дефіциту палива. На цей місяць прогнози аналітиків заспокійливі.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95":

Сами беларусы в результате этого резонанса пересмотрели и выделили дополнительные объемы этого топлива Украине. По этому, июнь удастся пройти без как либо потрясений. До десятого числа цена будет недвижимой, стабильной.

Головною причиною зростання вартості нафтопродуктів експерти вважають підвищення цін на нафту на світовому ринку. А Україна цілком залежить від котирувань на світових біржах. Імовірно, саме це й підштовхнуло уряд до впровадження державного регулювання. Які будуть подальші кроки, а відтак цінники на заправках, - економісти прогнозувати не беруться, принаймні в довгостроковій перспективі.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95":

Если цена на нефть в октябре прошлого года была 38 долларов за баррель, то сегодня второй месяц она топчется у отметки 70 долларов, то есть практически рост в два раза. Мы не можем не реагировать на рост цен в мире, поскольку мы - страна импортер, мы 80% привозим по импорту.

Неля Привалова, президент Нафтогазової асоціації України:

Прогнозировать на пару месяцев вперед, как будет осуществляться падение нефти - просто не представляется возможным.

На сьогодні оператори ринку значного стрибка цін не фіксують. Поки що є запаси, придбані за кордоном ще кілька тижнів тому.