Оппозиционный журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признает в вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Об этом говорится на видео интервью, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Кроме того, он признался, что был одним из первых, кто их публиковал.

Я сразу признал вину по 342 ст. УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций - ред.). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса.

По его словам, он осознал, что призывы, которые он публиковал, стали следствие того, что на улицах начались неконтролируемые беспорядки.

Напомним, что белорусский государственный телеканал "ОНТ" опубликовал фрагмент допроса Романа Протасевича.

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