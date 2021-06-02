Белорусский государственный телеканал "ОНТ" опубликовал фрагмент допроса бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого задержали, заставив приземлиться в Минске самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс.

Уверен, меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, я сразу оказался в Минске, вот сразу же.

О чем именно говорит Протасевич, неизвестно.

Телеканал анонсировал "собственное расследование" инцидента с бортом Ryanair. В анонсе использованы кадры с Протасевичем.

Самолет Ryanair, который 23 мая следовал по маршруту Афины-Вильнюс, посадили в Минске по личному распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусские спецслужбы заявили, что палестинское движение ХАМАС сообщило им о бомбе на борту. ХАМАС отрицает это.

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Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Республикой и Украина, с 29 мая белорусским самолетам запретили заходить в украинское авиапространство.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для белорусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

26 мая Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.

В ответ на санкции Беларусь с июня прекратит поставки бензина А-95 в Украину. Это объясняется тем, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший в Республике - с 1 июня остановится на капремонт.