В пятницу, 4 июня, в Китае, в провинции Ганьсу, поезд наехал на рабочих железной дороги. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Погибли не менее девяти человек.

Инцидент произошел около 05:25 по местному времени (00:25 по Киеву) на территории городского округа Цзиньчан.

Поезд, ехал из Урумчи в Ханчжоу и сбил проводивших строительные работы на железнодорожных путях.

Других подробностей трагедии пока нет. На месте ведутся спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в метро Харькова на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда.

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