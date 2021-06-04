В Китае поезд задавил девять человек [ Редактировать ]
В пятницу, 4 июня, в Китае, в провинции Ганьсу, поезд наехал на рабочих железной дороги. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Погибли не менее девяти человек.
Инцидент произошел около 05:25 по местному времени (00:25 по Киеву) на территории городского округа Цзиньчан.
Поезд, ехал из Урумчи в Ханчжоу и сбил проводивших строительные работы на железнодорожных путях.
Других подробностей трагедии пока нет. На месте ведутся спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в метро Харькова на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда.
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