В метро Харькова на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда. Машинист поезда успел вовремя затормозить.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! Сегодня в 21:18 на станции" Алексеевская "пассажир прыгнул на рельсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с пассажиром провели беседу сотрудники полиции. Метро работает в обычном режиме, на график движения поезда указанное событие не повлияло.

В свою очередь, представители харьковского метрополитена обратились к пассажирам с просьбой соблюдать правила пользования метрополитеном.

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