В метро Харькова пассажир бросился под поезд [ Редактировать ]
В метро Харькова на станции "Алексеевская" один из пассажиров прыгнул на рельсы во время движения поезда. Машинист поезда успел вовремя затормозить.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 31 мая, сообщает пресс-служба метрополитена.
"Уважаемые пассажиры! Сегодня в 21:18 на станции" Алексеевская "пассажир прыгнул на рельсы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с пассажиром провели беседу сотрудники полиции. Метро работает в обычном режиме, на график движения поезда указанное событие не повлияло.
В свою очередь, представители харьковского метрополитена обратились к пассажирам с просьбой соблюдать правила пользования метрополитеном.
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина родила в переходе у станции метро. Также мы писали о том, что в Малайзии произошла страшная авария поездов метро.
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