В июле проиндексируют пенсию: кому повезет [ Редактировать ]
В июле 2021 года в Украине проведут индексацию пенсий для еще одного миллиона пенсионеров. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%.
Второй год подряд правительство обеспечивает индексацию пенсий. С 1 марта пенсии проиндексированы для 8 млн пенсионеров на 11%. В июле будет проведена индексация пенсий для еще 1 млн пенсионеров, которым пенсия назначена в 2018-2020 годах, а также тем, кому пенсии выплачиваются в минимальном размере.
По словам министра, таким образом повышение выплат в этом году получат 10,5 млн пенсионеров.
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят повысить пенсионный возраст.
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