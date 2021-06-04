В Париже полиция задержала российскую теннисистку Яну Сизикову, подозреваемую в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции по теннису в прошлом году. Об этом сообщает Le Parisien.

Спортсменку задержали вечером 3 июня после матча первого круга женского парного разряда, в котором Сизикова вместе со своей соотечественницей Екатериной Александровой проиграла австралийкам Айле Томлянович и Сторм Сандерс (6:1, 6:1).

В октябре 2020 года прокуратура Франции сообщала, что проводит расследование из-за предполагаемого договорного матча с участием Сизиковой на "Ролан Гаррос". 30 сентября в первом круге в парном разряде Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли со счетом румынкам Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг (6:7, 4:6).

Правоохранителей насторожили подозрительные ставки в букмекерских конторах. На то, что Сизикова и Бренгл проиграют пятый гейм второго сета, поставили несколько сотен тысяч евро. И они его проиграли.

При этом Яна Сизикова допустила две двойные ошибки. Теперь Парижская прокуратура обвиняет Сизикову в "спортивной коррупции" и "организованном преступном мошенничестве".

26-летняя Яна Сизикова занимает 765-е место в одиночном разряде и 101-е - в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA. За свою карьеру она выиграла всего один турнир WTA - в 2019 году в Лозанне в парном разряде вместе с россиянкой Анастасией Потаповой. Карьерный заработок Сизиковой, по данным WTA, составляет около 170 тыс. евро.

Напомним, что украинские теннисистки Свитолина и Костюк вышли в третий круг "Ролан Гаррос".